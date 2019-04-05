Бесконечные ноги! Кендалл Дженнер вышла в свет в ультракоротком платье

23-летняя Кендалл Дженнер явно входит в список обладательниц самых стройных и длинных ног Голливуда! Модель гордится своими идеальными формами и не упускает ни одной возможности, чтобы их продемонстрировать. Не стало исключением и открытие флагманского бутика Tiffany&Co в Сиднее, где знаменитость стала почетной гостьей.