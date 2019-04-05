Бесконечные ноги! Кендалл Дженнер вышла в свет в ультракоротком платье
Модель подчеркнула все достоинства своей фигуры.
23-летняя Кендалл Дженнер явно входит в список обладательниц самых стройных и длинных ног Голливуда! Модель гордится своими идеальными формами и не упускает ни одной возможности, чтобы их продемонстрировать. Не стало исключением и открытие флагманского бутика Tiffany&Co в Сиднее, где знаменитость стала почетной гостьей.
Для светского выхода Кендалл выбрал необычное и весьме эффектное платье, больше напоминавшее воздушное пироженное. Ультракороткий многослойный наряд с перьями подчеркнул бесконечные ноги Дженнер. Завершением яркого образа стали белые лодочки и крупное колье с кулоном в виде бабочки, усыпанное бриллиантами.