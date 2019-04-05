Пт, 5.04.2019
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  • Бесконечные ноги! Кендалл Дженнер вышла в свет в ультракоротком платье

Бесконечные ноги! Кендалл Дженнер вышла в свет в ультракоротком платье
ФОТО!

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Модель подчеркнула все достоинства своей фигуры.

23-летняя Кендалл Дженнер явно входит в список обладательниц самых стройных и длинных ног Голливуда! Модель гордится своими идеальными формами и не упускает ни одной возможности, чтобы их продемонстрировать. Не стало исключением и открытие флагманского бутика Tiffany&Co в Сиднее, где знаменитость стала почетной гостьей.

Для светского выхода Кендалл выбрал необычное и весьме эффектное платье, больше напоминавшее воздушное пироженное. Ультракороткий многослойный наряд с перьями подчеркнул бесконечные ноги Дженнер. Завершением яркого образа стали белые лодочки и крупное колье с кулоном в виде бабочки, усыпанное бриллиантами.

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