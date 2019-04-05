Пт, 5.04.2019
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  • Это Ева? Похудевшая Лонгория ошарашила изменившейся фигурой

Это Ева? Похудевшая Лонгория ошарашила изменившейся фигурой
Выглядит потрясающе!

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Eva Longoria

ФОТО: Matt Winkelmeyer / AFP

По мнению поклонников, сейчас фигура Евы Лонгории выглядит даже лучше, чем до родов.

После того, как в июне 2018 года Ева Лонгория впервые стала мамой, она неоднократно становилась объектом для критики со стороны хейтеров. В сети актрису обвиняли в том, что она не спешит сбрасывать лишний вес и подчеркивает неидеальные формы облегающей одеждой. Все это время Ева игнорировала негативные замечания в свой адрес. Вместо этого, Лонгория регулярно занималась в тренажерном зале и добилась просто невероятных успехов!

ФОТО: David Becker / AFP

4 апреля актриса стала гостьей ежегодной киновыставки CinemaCon в Лас-Вегасе. Для выхода в свет знаменитость выбрала облегающий комбинезон с открытими плечами в синем оттенке, который подчекрнул потрясающую форму Евы. В этот вечер от звезды просто невозможно было отвести взгляд.

ФОТО: Matt Winkelmeyer / AFP

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