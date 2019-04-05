Это Ева? Похудевшая Лонгория ошарашила изменившейся фигурой

После того, как в июне 2018 года Ева Лонгория впервые стала мамой, она неоднократно становилась объектом для критики со стороны хейтеров. В сети актрису обвиняли в том, что она не спешит сбрасывать лишний вес и подчеркивает неидеальные формы облегающей одеждой. Все это время Ева игнорировала негативные замечания в свой адрес. Вместо этого, Лонгория регулярно занималась в тренажерном зале и добилась просто невероятных успехов!