Это Ева? Похудевшая Лонгория ошарашила изменившейся фигурой
По мнению поклонников, сейчас фигура Евы Лонгории выглядит даже лучше, чем до родов.
После того, как в июне 2018 года Ева Лонгория впервые стала мамой, она неоднократно становилась объектом для критики со стороны хейтеров. В сети актрису обвиняли в том, что она не спешит сбрасывать лишний вес и подчеркивает неидеальные формы облегающей одеждой. Все это время Ева игнорировала негативные замечания в свой адрес. Вместо этого, Лонгория регулярно занималась в тренажерном зале и добилась просто невероятных успехов!
4 апреля актриса стала гостьей ежегодной киновыставки CinemaCon в Лас-Вегасе. Для выхода в свет знаменитость выбрала облегающий комбинезон с открытими плечами в синем оттенке, который подчекрнул потрясающую форму Евы. В этот вечер от звезды просто невозможно было отвести взгляд.