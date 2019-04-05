Почему в Швеции запрещены шторы на окнах в квартирах?

Чем же обусловлена такая традиция и как появилась привычка не завешивать окна?

Давайте выясним.

Подобный образ жизни сложился исторически. В 17 столетии в Швеции был принят закон, запрещающий гражданам завешивать окна (кстати документально действует он и по сей день, но является необязательным к исполнению). Закон был введен для того, чтобы каждый лично мог убедится в том, что его сосед живет по средствам. Кроме того, во время обходов королевская стража имела право заглянуть в окна горожан, чтобы проверить не нарушается ли порядок.

Вторая причина также имеет историческую подоснову. В древние времена главным промыслом жителей государства являлась рыбалка. Мужчины зачастую возвращались с добычей очень поздно, и чтобы облегчить их путь домой в темное время суток, жены ставили на подоконник свечи, которые выступали в качестве своеобразных маяков. Кроме того, на улицах не было освещения, а свечки помогали компенсировать его отсутствие. Вполне рационально, что на окнах не было занавесок, ведь это небезопасно (шторки вблизи открытого огня с легко могли стать причиной пожара). Сегодня эта традиция сохранилась, вот только свечи все чаще заменяют на фонарики, причем заметить их можно как в окошках частных домиков, так и высоток.

Еще один фактор – климатический. В зимнее время световой день в шведских широтах равен шести часам в сутки. Постоянная нехватка солнечного света компенсируется открытыми оконными проемами. Что касается искусственного освещения, то шведы – противники люстр (верхний свет зачастую очень слабый). Они предпочитают освещать свои квартиры и дома всевозможными настольными светильниками, современными подсвечниками, масляными лампами.