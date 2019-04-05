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«Рака у меня много»: Джейн Фонда рассказала о тяжелой борьбе с онкологией

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Jane Fonda

ФОТО: MPIFS/Capital Pictures / MPIFS/Capital Pictures

81-летней актрисе пришлось удалить молочную железу. 

Известная американская актриса Джейн Фонда, которая недавно рассказала о жутком самоубийстве матери в психушке, снова ошарашила признанием, пишет TCH.

На днях 81-летняя звезда стала героиней британского Vogue, где рассказала, что уже долгое время имеет проблемы со здоровьем, а именно с онкологией. 

ФОТО: / AP

На страницах глянца знаменитость призналась, что в 2010 году у нее диагностировали рак груди: опухоль была обнаружена случайно во время медосмотра, после чего ее успешно прооперировали. Однако болезнь не отступила.

Рака у меня много. Я обожала солнце. А теперь, когда у меня выходной, я спешу к врачу, который занимается моей кожей, и хирург отрезает от меня по кусочку,

- призналась Фонда. 

ФОТО: KEVIN WINTER / AFP

В новом интервью Джейн Фонда призналась, что перенесла мастэктомию - операцию по удалению молочной железы - непосредственно перед церемонией вручения премии "Золотой глобус" в 2016 году.

"Помните, в 2016 году я пришла на "Золотой глобус" в странном белом платье с рюшами? Так вот: это было единственное одеяние, которое могло скрыть бандаж после только что перенесенной мастэктомии", - рассказала Джейн.

Также известно, что в 2018 году у Джейн была раковая опухоль на нижней губе.

Актриса добавила, что ее война с раком продолжается. Но есть другие проблемы со здоровьем - остеопороз, прогрессирующее заболевание костей. Звезда уже перенесла операцию по замене обеих бедренных суставов и одного колена, а сейчас ждет хирургического вмешательства по замене второго. 

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