«Рака у меня много»: Джейн Фонда рассказала о тяжелой борьбе с онкологией

81-летней актрисе пришлось удалить молочную железу.
Известная американская актриса Джейн Фонда, которая недавно рассказала о жутком самоубийстве матери в психушке, снова ошарашила признанием, пишет TCH.
На днях 81-летняя звезда стала героиней британского Vogue, где рассказала, что уже долгое время имеет проблемы со здоровьем, а именно с онкологией.
На страницах глянца знаменитость призналась, что в 2010 году у нее диагностировали рак груди: опухоль была обнаружена случайно во время медосмотра, после чего ее успешно прооперировали. Однако болезнь не отступила.
Рака у меня много. Я обожала солнце. А теперь, когда у меня выходной, я спешу к врачу, который занимается моей кожей, и хирург отрезает от меня по кусочку,
- призналась Фонда.
В новом интервью Джейн Фонда призналась, что перенесла мастэктомию - операцию по удалению молочной железы - непосредственно перед церемонией вручения премии "Золотой глобус" в 2016 году.
"Помните, в 2016 году я пришла на "Золотой глобус" в странном белом платье с рюшами? Так вот: это было единственное одеяние, которое могло скрыть бандаж после только что перенесенной мастэктомии", - рассказала Джейн.
Также известно, что в 2018 году у Джейн была раковая опухоль на нижней губе.
Актриса добавила, что ее война с раком продолжается. Но есть другие проблемы со здоровьем - остеопороз, прогрессирующее заболевание костей. Звезда уже перенесла операцию по замене обеих бедренных суставов и одного колена, а сейчас ждет хирургического вмешательства по замене второго.