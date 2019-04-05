Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен

С тех пор Зверев-младший успел развестись и жениться второй раз, а также найти свою биологическую мать. Теперь с ее помощью он собирается подавать в суд на приемного отца, о чем заявил в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». 25-летний сын стилиста также рассказал, что страдает заболеванием легких и задыхается по ночам. В первую очередь ему нужна помощь отца, чтобы пройти обследование в частной клинике в Москве.

Приемный сын Сергея Зверева со своей матерью youtube.com

«У меня проблемы с легкими. Я начал просыпаться с удушьями. У меня была астма, которая перешла в другое русло. Я боюсь засыпать, так как могу не проснуться», - говорит Зверев-младший.

Сергей также заявил о намерении завести детей — но сделать это он хочет в своей квартире, а не в арендованной, и тут ему тоже нужна помощь знаменитого отца. Биологическая мать парня, домохозяйка из Иркутска Виктория Парфенова отметила, что стилист напрямую ответственен за то, что у Зверева-младшего нет своего жилья: если бы он не забрал сына из приюта, после 18 лет государство дало бы ему квартиру.

Сын Сергея Зверева прописан в трехкомнатной квартире стилиста на Тверской. Зверев-младший готов пойти в суд и претендовать на долю в этой квартире, если отец откажется помогать ему приобрести жилье в Коломне.