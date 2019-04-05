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  • Светлана Ходченкова в платье-бюстье стала звездой званого ужина в Москве

Светлана Ходченкова в платье-бюстье стала звездой званого ужина в Москве
Вот это стиль!

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Светлана Ходченкова.

ФОТО: MAKSIM BLINOV / Sputnik

36-летняя актриса посетила звездный вечер в посольстве Великобритании. Светлана Ходченкова выбрала для светского раута великолепный наряд, сообщает Cosmo.ru.

Светлана Ходченкова.

ФОТО: Instagram

В посольстве Великобритании в Москве накануне состоялась встреча креативного директора британского Дома моды Alexander McQueen с представителями российской богемы. Среди гостей выделялась актриса Светлана Ходченкова. Она пришла на вечеринку в платье с открытыми плечами и оборками на юбке нежного молочного цвета.

Образ дополнили эффектные босоножки с закрытым носом и на шпильке. Актриса собрала волосы в пучок, выпустив несколько прядей. Ходченкова не стала надевать украшения, решив, что ее лук и без того элегантен и утончен.

Светлана Ходченкова

ФОТО: Instagram

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