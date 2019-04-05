«Было не больно, а унизительно»: звезда «Маргоши» ушла от мужа из-за драк

В недавнем интервью Мария впервые рассказала, почему расставалась с мужьями. С первым — Гурамом Кофенлу — актриса познакомилась еще во время учебы в ГИТИСе. Молодые люди поженились, Мария родила ему сына. И все было бы отлично, если бы семейную жизнь не омрачали разногласия по различным поводам. Семью разрушили частые ссоры и даже драки: кто бы ни начал первым, второй всегда давал отпор.

«Помню, Гурам что-то мне говорит, а я беру щетку, которой мыла посуду, и кидаю в него. Он подошел, взял эту щетку и как даст мне в глаз. Мы сцепились. Я упала, он схватил меня за ногу. Это не было больно, скорее унизительно», – рассказала Мария Берсенева.

После развода Гурам думал даже похитить сына и увезти его в горы. Этого, к счастью, не случилось, но Мария запретила любое общение отца с сыном. Со вторым мужем — Николаем Берсеневым — у актрисы сложилось куда лучше. Они несколько лет прожили вместе, однако брак не выдержал испытания популярностью. Сыграла роль и постоянная занятость Марии.