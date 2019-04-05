Пт, 5.04.2019
Горячая штучка! Лицо Nike в Эстонии показала аппетитную фигуру в крошечном бикини СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Фото: маленькая дочь Ленны Куурмаа стала моделью

Фото: маленькая дочь Ленны Куурмаа стала моделью

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Lenna tütar Ami

ФОТО: Lenna Kuurmaa

Эстонская певица и актриса Ленна Куурмаа выпустила для своих поклонников линию одежды с эмблемой Lenna. Если наряды для взрослых Ленна рекламирует сама, то детские модели в рамках рекламной кампании примерила на себя старшая дочь певицы.

В последнее время творческая жизнь Ленны кипит. В конце года она выпустила новый альбом «3X» в сотрудничестве с Раулем Оямаа. В январе пластинка была удостоена награды на Эстонской музыкальной премии (Eesti muusikaauhinnad). В начале марта у Ленны, впервые за пять лет, прошли крупные сольные концерты в Тарту и в Таллинне. Теперь же на эстонский рынок вышла фан-продукция Lenna.

Ленна Куурма в футболке собственного бренда.

ФОТО: Britt Randma

Оригинальный ассортимент продукции включает в себя белые унисекс футболки, толстовки и детские рубашки с минималистичным дизайном. 

«На продукции есть буква L, которую каждый для себя может интерпретировать как хочет», – объясняет Ленна, и уточняет, что для нее особенно важно было сделать одежду из материалов высокого качества. 

ФОТО: Lenna Kuurmaa

Если одежду для взрослых Ленна рекламирует сама, то детские модели примерила на себя ее старшая дочь, которая, к слову, очень похожа на мать. Судя по ярким фото, шестилетняя красотка Ами помогает маме с удовольствием. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ