Фото: маленькая дочь Ленны Куурмаа стала моделью

В последнее время творческая жизнь Ленны кипит. В конце года она выпустила новый альбом «3X» в сотрудничестве с Раулем Оямаа. В январе пластинка была удостоена награды на Эстонской музыкальной премии (Eesti muusikaauhinnad). В начале марта у Ленны, впервые за пять лет, прошли крупные сольные концерты в Тарту и в Таллинне. Теперь же на эстонский рынок вышла фан-продукция Lenna.

Ленна Куурма в футболке собственного бренда. ФОТО: Britt Randma

Оригинальный ассортимент продукции включает в себя белые унисекс футболки, толстовки и детские рубашки с минималистичным дизайном.

«На продукции есть буква L, которую каждый для себя может интерпретировать как хочет», – объясняет Ленна, и уточняет, что для нее особенно важно было сделать одежду из материалов высокого качества.

ФОТО: Lenna Kuurmaa