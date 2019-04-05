Тимати влип в грязный скандал из-за умершего друга

Скандал с участием Тимати разразился после публикации кадров из клипа, снятого рэпером на новую песню. Композиция посвящена умершему другу артиста Ратмиру Шишкову. В ролике Тимати читает рэп на фоне огромного граффити с изображением погибшего певца, пишут Dni.ru.

Съемки клипа проходили на московских улицах, а портрет ушедшего друга Тимати был изображен на стене здания в центре столицы. Один из студентов школы-студии МХАТ заметил, что "холстом" для граффити стал дом, который является объектом культурного наследия.

Дом 1910 года построен по проекту Виктора Мазырина – лучшего друга известного русского предпринимателя и мецената Саввы Морозова. Его реконструировали в нулевые, и теперь это жилое здание. Пока неизвестно, каким образом Тимати получил разрешение на использование стен памятника культуры для граффити – и получал ли вообще. Скандальный рэпер не комментирует ситуацию.

ФОТО: скриншот видео

В соцсетях скандал вокруг Тимати набирает обороты. Рэпер давно не выпускал громких хитов, так что его поклонники с нетерпением ждут новую песню. А защитники исторического облика Москвы тем временем негодуют по поводу испорченного здания. Вероятно, граффити после поднявшейся шумихи придется удалить, пишет StarHit.