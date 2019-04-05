Пт, 5.04.2019
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Тимати влип в грязный скандал из-за умершего друга

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Тимати

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Тимати влип в очередной скандал. На сей раз причиной стал клип, который рэпер снял в память о погибшем друге. 

Скандал с участием Тимати разразился после публикации кадров из клипа, снятого рэпером на новую песню. Композиция посвящена умершему другу артиста Ратмиру Шишкову. В ролике Тимати читает рэп на фоне огромного граффити с изображением погибшего певца, пишут Dni.ru.

Съемки клипа проходили на московских улицах, а портрет ушедшего друга Тимати был изображен на стене здания в центре столицы. Один из студентов школы-студии МХАТ заметил, что "холстом" для граффити стал дом, который является объектом культурного наследия.

Дом 1910 года построен по проекту Виктора Мазырина – лучшего друга известного русского предпринимателя и мецената Саввы Морозова. Его реконструировали в нулевые, и теперь это жилое здание. Пока неизвестно, каким образом Тимати получил разрешение на использование стен памятника культуры для граффити – и получал ли вообще. Скандальный рэпер не комментирует ситуацию.

ФОТО: скриншот видео

В соцсетях скандал вокруг Тимати набирает обороты. Рэпер давно не выпускал громких хитов, так что его поклонники с нетерпением ждут новую песню. А защитники исторического облика Москвы тем временем негодуют по поводу испорченного здания. Вероятно, граффити после поднявшейся шумихи придется удалить, пишет StarHit.

Смотрите видео ЗДЕСЬ!

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