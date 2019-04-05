В Сеть попало эксклюзивное видео с сексуальной вечеринки для взрослых - «Танцевальный рай»

В эту особенную ночь гости стали участниками сразу двух важных событий... «Танцевальный рай» отметил свой 10-й день рождения и самый нежный праздник в году – Международный Женский День!

Праздничная программа нон-стоп с участием танцевального коллектива и ведущие актеры первого «театра танца на пилоне» в России – победители и призеры российских, европейских и мировых чемпионатов по пол-денсу и эротическому танцу - ЮЛИЯ ИРИНИНА и ЭРИКА ЯКОВЛЕВА (Санкт-Петербург) выступили с эксклюзивным шоу, подарив гостям яркое представление, сразу на двух пилонах, сочетающее в себе музыку и динамичную современную хореографию, акробатический танец на пилоне, грацию, женственность и сексуальность. Зрелищный, изящный, насыщенный сложными трюками, танец захватывает с первых минут и поражает воображение, вызывая восторг и восхищение!

Главным событием вечера стало выступление певца, автора песен, победителя международных и всероссийских конкурсов, участника теле-проектов: «Хочу к Меладзе», «Голос Украины», «Х-фактор» - АЛЕКСАНДРА РИПЧАНСКОГО, который подарил гостям прекрасное настроение, исполнив лучшие современные хиты в живом исполнении!

Праздничный торт сладким дополнением в атмосфере торжественного празднования Дня Рождения любимой вечеринки!

Уникальное лазерное шоу и разнообразные световые эффекты «украсили» интерьер клуба.

Танцевальный рай – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

ВНИМАНИЕ! Следующий «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ» пройдет в пятницу, 3 мая! Организаторы приглашают гостей на «Танцевальный рай – special RETRO PARTY» в ночном клубе Hollywood !