Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

Инцидент произошел в финальной части трагикомедии. Актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который по задумке должен был расстелиться под ним, споткнулся и упал. Сухоруков сразу же заявил коллегам, что сломал руку или она у него «вылетела». Через минуту занавес опустился, сцену он смог покинуть только с помощью посторонних, после чего был сразу же госпитализирован.