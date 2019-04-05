Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля «Встречайте, мы уходим» на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передают РИА Новости.
Инцидент произошел в финальной части трагикомедии. Актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который по задумке должен был расстелиться под ним, споткнулся и упал. Сухоруков сразу же заявил коллегам, что сломал руку или она у него «вылетела». Через минуту занавес опустился, сцену он смог покинуть только с помощью посторонних, после чего был сразу же госпитализирован.
Исполнитель одной из главных ролей Андрей Шарков извинился перед зрителями, после чего объявил, что спектакль сегодня не будет закончен.
В театре РИА Новости подтвердили, что Сухоруков получил травму. «Виктор Иванович действительно повредил руку во время спектакля, но представление было продолжено и доиграно до конца», – сказал представитель пресс-службы театра.