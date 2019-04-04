Чт, 4.04.2019
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Иностранцы не понимают, почему эстонцы голосуют за EKRE и быстро снимают с себя трусы

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Шоу «Вечер» на Kanal 2 выяснило у живущих в Эстонии иностранцев, что они считают самым странным в жизни эстонцев. И если немец Йоханнес не понимает, почему эстонцы голосуют за EKRE, то индиец Кеэрт считает странным то, что эстонцы очень быстро раздеваются, особенно в душе спортзала. 

«Я приехал из такого культурного пространства, где нахождение без одежды в общественном месте - табу», - прокомментировал индиец привычку эстонцев снимать в душевой тренажерного зала и в сауне с себя всё, в том числе и трусы. 

Американец Джон считает, что эстонцы слишком быстро ходят. «Я очень много путешествовал и нигде не видел таких быстрых пешеходов, как в Эстонии», - сказал Джон. 

Сельмани из Турции считает странным, что эстонцы зачастую не здороваются со своими знакомыми на улице. 

Смотрите видео целиком! 

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