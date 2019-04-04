Иностранцы не понимают, почему эстонцы голосуют за EKRE и быстро снимают с себя трусы

Шоу «Вечер» на Kanal 2 выяснило у живущих в Эстонии иностранцев, что они считают самым странным в жизни эстонцев. И если немец Йоханнес не понимает, почему эстонцы голосуют за EKRE, то индиец Кеэрт считает странным то, что эстонцы очень быстро раздеваются, особенно в душе спортзала.