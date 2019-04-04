Горячие штучки: русские актрисы, обнажившиеся в кадре (ГАЛЕРЕЯ)

Светлана Ходченкова

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Актриса, вошедшая в список самых высокооплачиваемых звезд российского кинематографа, начинала свою карьеру весьма пикантно. В фильме Станислава Говорухина Светлана блестяще сыграла женщину с нелегкой судьбой и богатой сочной фактурой. Сочность зрители смогли разглядеть благодаря сценам, в которых главная героиня купается в реке. И, вроде бы, ничего кардинального откровенного Ходченкова зрителям не явила, запомнилась им же надолго.

Затем последовали роли в сериалах и полном метре, и на прелести уже изрядно похудевшей актрисы зрители могли смотреть в "Кратком курсе счастливой жизни". Утверждать, что Ходченкова обязана своей успешностью многократным обнажением - отличных сцен, где она одета - все-таки больше. Скорее, дело в серьезности подхода к работе: режиссер сказал "надо раздеться" - значит, раздеваемся.

Екатерина Редникова

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Актриса, прославившаяся после фильма Павла Чухрая "Вор", долгое время жила в США. Расплатой стало некоторая доля забвения от российских зрителей, но Редникова взяла триумфальный реванш - актриса решила руководствоваться правилом "редко, но метко". Роль в одном из самых тяжелых современных фильмов "Дом" сразу же заставила российскую аудиторию вспомнить, кто такая Екатерина.

Даже если вы смутно помните сюжет этой драмы, то сцена, в которой героиня Редниковой несется по полю к любовнику, наверняка осталась в вашей памяти. Обнаженная грудь актрисы встречается и в дальнейших постельных сценах "Дома". Фильм получил массу наград и был высоко оценен критиками. Почти уверены, что в роли экспертов выступали, преимущественно, мужчины (шутка).

Анна Ковальчук

Широкая аудитория полюбила большеглазую Анну после премьеры многосерийной и довольно качественной эпопеи "Тайны следствия". Это был тот редкий случай, когда российское "мыло" с удовольствием смотрели даже мужчины - образ умной, уравновешенной и сдержанной в проявлении чувств красотки будоражил зрительское воображение и обеспечивал массы поклонников. Казалось бы, куда же еще больше? Но Анна сделала "ход конем".

Благодаря удивительному внешнему сходству с женой Михаила Булгакова - Еленой Сергеевной, Ковальчук утвердили на роль Маргариты в фильме Бортко (образ возлюбленной Мастера, как известно, Булгаков писал со своей супруги). Многие гадали - как поступит режиссер? Заставит ли экранную Маргариту полностью соответствовать Маргарите книжной? Да и сама Анна согласиться половину фильма сниматься обнаженной? Ответы на оба снова порадовали мужскую часть зрительской аудитории - сцены полета на метле и апофеоза сюжета - бала Сатаны - Анны Ковальчук отыграла, как и замыслил когда-то классик русской литературы - полностью обнаженной.

Паулина Андреева

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Это сейчас Паулина - образец ангельской чистоты и буквальное воплощение девушки-нимфетки, не ведающей ни разрушительной силы порока, ни осознания власти собственной сексуальности. А как иначе, если твой бойфренд - один из самых высокооплачиваемых российских режиссеров?

Однако задолго до встречи с Федором Бондарчуком Паулина была менее избирательна и пользовалась своей утонченной фактурой более свободно. Будем кратки: если вы хотите знать о Паулине всё, посмотрите один из самых горячих российских триллеров "Саранча". Там так много обнаженной натуры (партнер Паулины - Петр Федоров - тоже не особо прикрывается), что никакого простора для воображения просто не остается.

Оксана Акиньшина

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Несмотря на то, что обнажалась Оксана лишь однажды, факт обнажения запомнился зрителям надолго - больно уж эффектной и чувственной была сцена в фильме Тодоровского "Стиляги".