Елена Летучая вышла на подиум в образе ведьмы с метлой
40-летняя Елена Летучая вернулась в Москву из Дубая, и сразу же приняла участие в модном шоу. Телеведущая стала звездой показа Yakubowitch, который состоялся 3 апреля в московском «Манеже», рассказывает Cosmo.ru.
Бренд Ольги Якубович представил новую коллекцию черных платьев. Елена дружит с дизайнером и является послом бренда. Звезда «Ревизорро» вышла на подиум в двух ярких образах — ей выпала честь открыть и закрыть показ.
Во время первого выхода Летучая предстала в образе ведьмы. Она дефилировала в черном кружевном платье, со шляпой на голове и с метлой в руках.
Для второго выхода Елена примерила элегантный образ: черное блестящее платье, полупрозрачные перчатки и украшения.