Чт, 4.04.2019
Туристы: что сказали нам в Эстонии, когда узнали, что мы русские СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Елена Летучая вышла на подиум в образе ведьмы с метлой

Елена Летучая вышла на подиум в образе ведьмы с метлой
Звзеда оправдала свою фамилию

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Елена Летучая

ФОТО: Instagram

40-летняя Елена Летучая вернулась в Москву из Дубая, и сразу же приняла участие в модном шоу. Телеведущая стала звездой показа Yakubowitch, который состоялся 3 апреля в московском «Манеже», рассказывает Cosmo.ru.

Бренд Ольги Якубович представил новую коллекцию черных платьев. Елена дружит с дизайнером и является послом бренда. Звезда «Ревизорро» вышла на подиум в двух ярких образах — ей выпала честь открыть и закрыть показ.

Во время первого выхода Летучая предстала в образе ведьмы. Она дефилировала в черном кружевном платье, со шляпой на голове и с метлой в руках.

Елена Летучая в образе ведьмы на подиуме

ФОТО: Instagram

Для второго выхода Елена примерила элегантный образ: черное блестящее платье, полупрозрачные перчатки и украшения.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ