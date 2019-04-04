Елена Летучая вышла на подиум в образе ведьмы с метлой

Бренд Ольги Якубович представил новую коллекцию черных платьев. Елена дружит с дизайнером и является послом бренда. Звезда «Ревизорро» вышла на подиум в двух ярких образах — ей выпала честь открыть и закрыть показ.

Во время первого выхода Летучая предстала в образе ведьмы. Она дефилировала в черном кружевном платье, со шляпой на голове и с метлой в руках.