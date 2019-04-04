Очень неприятные сюрпризы в путешествиях по Европе

«Не может такого быть, в праздники же самая выручка!» - скажете вы и будете правы.

Да, у нас такого почти никогда быть не может, а вот в поездке по другим странам Европы нужно быть готовыми к таким не очень приятным сюрпризам. Вы привыкли к тому, что дома магазины работают если не круглосуточно, то как минимум без выходных и обеда?

Забудьте о такой роскоши, ибо в Европах вы обнаружите, что у магазинов есть выходные, праздники, обед, а в южной Европе еще и сиеста. Хотите в 10 вечера купить булочку или бутылку воды? Ищите лавки, которые держат мигранты (турки, иранцы, пакистанцы), потому что остальные магазины встретят вас замком на дверях.

Собираетесь устроить поход за обновками? Тогда не планируйте его на воскресенье, ибо есть большой шанс, что ваш шопинг не состоится по причине выходного дня в магазинах.

Думаете, что такие подставы можно ожидать только от магазинов? Как бы не так...

В Будапеште, например, городской общественный транспорт, ну, кроме такси и нескольких ночных маршрутов, в 23.00 уходит баиньки и если вы прозевали этот момент, то шанс на пешую ночную прогулку сильно возрастает.

То, что в ресторанах есть перерыв на обед я пережила, то, что они закрываются в 22.00 я запомнила, но то, что они ушли на каникулы меня добило!

Как же обойти все эти неприятные сюрпризы?

- не планируйте шопинг на воскресенье или праздничные дни;

- посмотрите, как работают кафе и рестораны, в которых вы планируете питаться, особенно если вы приезжаете в праздничные дни;

- уточните график работы городского транспорта;

- узнайте график работы продовольственных магазинов;

- помните, что в южной Европе (Испания, Португалия) есть такая штука, как сиеста и в это время вся жизнь замирает, а потому ни поесть, ни купить еды-воды будет практически невозможно.

- узнайте как работают музеи, если вы хотите куда-то сходить, ибо музеи тоже любят короткие дни и внезапные выходные.