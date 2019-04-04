Туристы: что сказали нам в Эстонии, когда узнали, что мы русские

Приехав в Эстонию, русскую речь мы слышали практически повсюду. Это неудивительно, ведь около трети жителей страны приходится на русских. Это, однако, довольно приятное явление, поскольку в магазине, гостинице, кафе и многих туристических местах не возникает никаких сложностей для русских туристов. Мы отдыхали в самом центре Таллинна, возле ж/д вокзала располагался наш эконом-отель, а рядом – рынок Балтийского вокзала Balti Jaam Market. В закрытой части рынка на 1 этаже находится супермаркет Selver, где и случился печальный диалог с женщиной на кассе.

Мы уже прикупили практически все продукты, какие хотели увезти из Эстонии в Россию, и хотели идти в номер, но на кассе оказалась русскоговорящая эстонка. Она была глубоко возмущена тем, как искусно «промывают мозги» русским по телевизору, как умеют нагло врать и скрывать реальную жизнь в России. Оказывается, в России у этой женщины живет мама-пенсионерка, которая еле-еле сводит концы с концами, а по телевизору все по-другому. «Русские каналы врут, мы их не смотрим, там неправда», - сказала нам она. «Мой муж смотрит всю правду в Youtube», - заключила женщина на кассе. Попрощавшись, мы поздравили друг друга с наступающими праздниками, пожелали всех благ. И уже вслед она нам сказала: «Ребята, выживайте!»