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Американцы скупают огуречный рассол
У поклонников фитнеса в Нью-Йорке новый тренд

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Маринованные огурцы. Иллюстративное фото

ФОТО: Sabine Katzenberger / PantherMedia / Sabine Katzenberger

За стакан огуречного рассола, по словам журналиста Мелиссы Маламут, американцы готовы отдать от 3 до 15 долларов. Повышенным спросом чудо-напиток пользуется в среде заядлых посетителей фитнес-студий, рассказывает 5-tv.ru.

35-летний боксер Джейсон Марклард заявил, что рассол моментально избавляет его от спазмов в мышцах. Тренер одного из фитнес-клубов Ли Герсон, в свою очередь, предпочитает пить его прямо из банки, и делится с читателям New York Post сомнительным в глазах россиян лайфхаком.

— Можно залить огурцы водой, оставить ненадолго настояться и получить еще рассола, —рассказала она.

В своем комментарии изданию доктор Теодор Стрэндж дал положительную оценку практике употребления рассола для восстановления после тренировок.

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