Американцы скупают огуречный рассол

35-летний боксер Джейсон Марклард заявил, что рассол моментально избавляет его от спазмов в мышцах. Тренер одного из фитнес-клубов Ли Герсон, в свою очередь, предпочитает пить его прямо из банки, и делится с читателям New York Post сомнительным в глазах россиян лайфхаком.