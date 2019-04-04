Американцы скупают огуречный рассол
За стакан огуречного рассола, по словам журналиста Мелиссы Маламут, американцы готовы отдать от 3 до 15 долларов. Повышенным спросом чудо-напиток пользуется в среде заядлых посетителей фитнес-студий, рассказывает 5-tv.ru.
35-летний боксер Джейсон Марклард заявил, что рассол моментально избавляет его от спазмов в мышцах. Тренер одного из фитнес-клубов Ли Герсон, в свою очередь, предпочитает пить его прямо из банки, и делится с читателям New York Post сомнительным в глазах россиян лайфхаком.
— Можно залить огурцы водой, оставить ненадолго настояться и получить еще рассола, —рассказала она.
В своем комментарии изданию доктор Теодор Стрэндж дал положительную оценку практике употребления рассола для восстановления после тренировок.