Чт, 4.04.2019
Прогноз эстонского астролога на апрель: для каких знаков Зодиака месяц будет особенным! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезду «Вечернего Урганта» лишают прав по подозрению в пьяной езде

Звезду «Вечернего Урганта» лишают прав по подозрению в пьяной езде

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Кадр из передачи "Вечерний Ургант"

Известный артист отказался проходить медицинское освидетельствование, передают TopNews.

Известный телеведущий и юморист 40-летний шоумен Дмитрий Хрусталев был заподозрен в пьяной езде после того, как отказался проходить медосвидетельствование ГИБДД.

Все случилось 2 апреля 2019 года, когда артиста, управлявшего Mercedes, остановили инспекторы ДПС и, заподозрив его в вождении автомобиля в нетрезвом виде, попросили «дунуть в трубочку».

«Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался, после чего был составлен соответствующий протокол», - цитирует «Комсомольская правда» источник в МВД.

Дело Хрусталева было направлено в Останкинский суд Москвы. Его могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей и лишить прав на срок до двух лет. Сам Хрусталев заявил, что отказался от медосвидетельствования из-за того, что опаздывал на съемку.

«Он ехал на своем автомобиле в Останкино на съемку передачи "Вечерний Ургант". Проходить медосмотр не стал из-за того, что опаздывал в студию. Дмитрий очень ответственный человек и он не мог подвести съемочную группу. Никаких претензий к полиции у него нет. Они объяснили ему последствия отказа от процедуры и он сделал свой осознанный выбор. Безусловно, в тот день он был трезв!» - сказала директор артиста Анна Тригуб.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ