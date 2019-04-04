Звезду «Вечернего Урганта» лишают прав по подозрению в пьяной езде

Известный телеведущий и юморист 40-летний шоумен Дмитрий Хрусталев был заподозрен в пьяной езде после того, как отказался проходить медосвидетельствование ГИБДД.

Все случилось 2 апреля 2019 года, когда артиста, управлявшего Mercedes, остановили инспекторы ДПС и, заподозрив его в вождении автомобиля в нетрезвом виде, попросили «дунуть в трубочку».

«Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался, после чего был составлен соответствующий протокол», - цитирует «Комсомольская правда» источник в МВД.

Дело Хрусталева было направлено в Останкинский суд Москвы. Его могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей и лишить прав на срок до двух лет. Сам Хрусталев заявил, что отказался от медосвидетельствования из-за того, что опаздывал на съемку.