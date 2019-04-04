Умер любимый всеми кинорежиссер Данелия

Его не стало в возрасте 88 лет. Жена кинорежиссера Георгия Данелия в разговоре с Пятым каналом подтвердила печальную весть. Она назвала причину смерти — у режиссера остановилось сердце. Кроме того, стало известно о планах Галины Юрковой-Данелия относительно захоронения: она планирует похоронить режиссера на Новодевичьем кладбище в Москве.