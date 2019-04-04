Умер любимый всеми кинорежиссер Данелия
Георгий Данелия скончался 4 апреля в одной из московских больниц. Его госпитализировали 24 февраля с воспалением легких. В последние дни здоровье резко ухудшилось — развилась острая сердечная и дыхательная недостаточности, терапия осложнилась сепсисом.
Его не стало в возрасте 88 лет. Жена кинорежиссера Георгия Данелия в разговоре с Пятым каналом подтвердила печальную весть. Она назвала причину смерти — у режиссера остановилось сердце. Кроме того, стало известно о планах Галины Юрковой-Данелия относительно захоронения: она планирует похоронить режиссера на Новодевичьем кладбище в Москве.
Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года. Он окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова. В 1960 году вышла его дебютная картина «Сережа». Среди снятых им картин — «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Я шагаю по Москве», «Афоня».