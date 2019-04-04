Вреднее вредного: алкогольные напитки, которые лучше не пить никогда

Самые опасные напитки – коктейли. Многие люди предпочитают именно их, так как они красиво выглядят, приятны на вкус и есть огромный выбор. Но дело в том, что коктейли часто содержат в себе сочетание различных алкогольных напитков, что не слишком хорошо само по себе, так как грозит похмельем, пишет Zen.Yandex.ru.

Вторая опасность – сахар. В коктейли часто добавляют сиропы, различные соки. Поэтому коктейль может ударить по фигуре, а их частое употребление несет опасность для поджелудочной железы. Кроме того, сочетание алкоголя и сахара может привести к тому, что утром вы будете горько жалеть о прошедшем вечере из-за сильного похмелья. По этой же причине лучше не увлекаться ликерами – в нескольких порциях может быть больше сахара, чем в целой шоколадке.

На втором месте в рейтинге опасных напитков находится шампанское. Прежде всего потому, что его чаще всего подделывают. Также шампанское, благодаря своим пузырькам, не только очень быстро вызывает легкое опьянение, но также может вызвать скачки давления. Поэтому часто после нескольких бокалов любители игристого жалуются на головную боль.