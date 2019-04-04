Вреднее вредного: алкогольные напитки, которые лучше не пить никогда

Сейчас большинство людей стараются отказываться от злоупотребления спиртным, и это верный выбор. Но если вы все же иногда позволяете себе выпить, важно правильно выбрать напитки, ведь некоторые из них могут навредить здоровью, фигуре или гарантировать вам похмелье, пишет 7mednews.ru.
Самые опасные напитки – коктейли. Многие люди предпочитают именно их, так как они красиво выглядят, приятны на вкус и есть огромный выбор. Но дело в том, что коктейли часто содержат в себе сочетание различных алкогольных напитков, что не слишком хорошо само по себе, так как грозит похмельем, пишет Zen.Yandex.ru.
Вторая опасность – сахар. В коктейли часто добавляют сиропы, различные соки. Поэтому коктейль может ударить по фигуре, а их частое употребление несет опасность для поджелудочной железы. Кроме того, сочетание алкоголя и сахара может привести к тому, что утром вы будете горько жалеть о прошедшем вечере из-за сильного похмелья. По этой же причине лучше не увлекаться ликерами – в нескольких порциях может быть больше сахара, чем в целой шоколадке.
На втором месте в рейтинге опасных напитков находится шампанское. Прежде всего потому, что его чаще всего подделывают. Также шампанское, благодаря своим пузырькам, не только очень быстро вызывает легкое опьянение, но также может вызвать скачки давления. Поэтому часто после нескольких бокалов любители игристого жалуются на головную боль.
Еще один опасный напиток – пиво. Его главная опасность заключается в том, что многие люди просто не задумываются о вреде пива и пьют его «просто так», вместо чая или компота в огромных количествах. Опаснее всего пить пиво, чтобы утолить жажду в жаркую погоду – это может грозить серьезными проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы. Не стоит забывать и о том, что большое количество жидкости очень нагружает почки и может привести к отекам.