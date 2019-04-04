Фото и видео: в торговом центре Москвы прорвало самый большой в мире аквариум с панорамным лифтом

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что на центре Москвы прорвало гигантский аквариум. Он располагался в ТЦ «ОКеания» и из-за размеров, был снабжен панорамным лифтом.
По словам очевидцев ЧП, стекло треснуло и вода начала выливаться наружу, пишут TopNews. Информации о причинах бедставия пока нет. Данные о пострадавших и возможном ущербе также не поступали.
Согласно информации на сайте торгового центра, установленный в атриуме аквариум является самым большим в мире аквариумом с панорамным лифтом.
Ранее, в середине ноября, руководство центра объявило о плановом ремонте аквариума. Его обитателей на вермя перевезли в безопасное место, чтобы они могли вернуться после завершения работ.
В Сети появилось видео катастрофы. Как уточняет Рамблер, заметно, что струя из емкости составляет более метра.