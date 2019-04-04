Что запретят на курортах Египта с 1 июня

Губернатор провинции Красного моря Египта генерал Ахмед Абдулла решил запретить использование пластмассовой одноразовой посуды и пластиковых пакетов на морском побережье региона. Запрет вступит в силу уже с 1 июня 2019 года.

В результате в отелях Хургады и Марса Алам будет запрещено использование одноразовых стаканчиков, соломинок и прочей одноразовой посуды.

Кроме этого, во всех торговых точках, связанных с пищевыми продуктами, включая рестораны, кафе, супермаркеты, бакалейные и мясные лавки, магазины фруктов и овощей, аптеки, будут запрещены полиэтиленовые пакеты. Кроме того, их производство закроют в городах региона, включая Хургаду. Под запрет не попали лишь пакеты для сбора строительного мусора.

По данным экологических организаций, ежегодно египтяне используют около 12 млрд. пластиковых пакетов, что создает серьезные проблемы для Нила и побережья, убивая кораллы и рыб.

Какую альтернативу власти предложат местному населению и туристам вместо пластика, не сообщается. При этом местным предпринимателям оставили в «доступе» пакеты под сувенирку и прочий ширпотреб. Наблюдатели обращают внимание, что никаких штрафов за нарушение «запрета на пластик» пока не назначено. Так что не исключено, что пластик останется в ходу, по крайней мере, в первое время.