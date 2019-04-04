Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» показала фигуру через месяц после родов

София Каштанова тщательно скрывает личную жизнь от публики. Даже о появлении первенца она объявила только спустя пару месяцев. Имя отца ребенка актриса тоже предпочитает не называть, известно лишь, что роды прошли в Мексике. Центральную Америку новоиспеченная мама выбрала не случайно - там живут ее родители.

Сегодня звезда впервые продемонстрировала фигуру после рождения малыша. «Фото сделано через полтора месяца после родов. Тело человеческое способно творить чудеса!» — Написала София.

Актриса радуется, что быстро пришла в прежнюю форму. Одной из первых ее стройность оценила коллега Екатерина Вуличенко, назвав Каштанову роскошной. «Вы шикарно выглядите, красавица мамочка», «Сонечка, ты прекрасна, как всегда!» — Пишут поклонники.

Каштанова признается, что в Мексике всегда чувствует себя невероятно счастливой. «Моя мама вышла замуж за мексиканца, который увидев ее в аэропорту, потерял голову и сразу признался в любви. Далее следовал долгий эпистолярный роман, а потом они встретились вновь. Он сразу предложил ей руку и сердце», — поделилась звезда.

София Каштанова ФОТО: Instagram

В Америку маленькую Софию перевезла мама. Актриса признается, что легко привыкла к новой стране. «Когда мы приехали, в нашем городе практически ничего не было. Это была совсем молодая деревенька десяти лет. Вся дикая природа этих мест была нетронута, и мы могли наслаждаться ею», — пишет Каштанова. Правда, теперь Плая-дель-Кармен, по словам женщинвы, выглядит совсем иначе. «Наш город - один из основных курортов Мексики, сюда съезжается дикое количество туристов»,— пожаловалась звезда.