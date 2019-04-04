Анастасия Волочкова рассказала о романе с Джимом Керри

3 апреля вышел новый выпуск программы Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». На этот раз журналистка провела беседу со своей заклятой подругой Анастасией Волочковой в ее роскошном особняке. Большую часть интервью балерина рассказывала о себе и своей работе. В ходе разговора Собчак также задала Волочковой несколько вопросов о ее личной жизни.

Анастасия, в свою очередь, поведала о прошлых отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым. По словам артистки, ей тяжело было пережить разрыв с предпринимателем, от которого она к тому же была беременна. Однако ребенку не суждено было появиться на свет. По признанию Волочковой, из-за постоянных нервов у нее случился выкидыш.

Балерина также поведала журналистке о романе с голливудским актером Джимом Керри, который случился после распада отношений Волочковой с Керимовым. Как рассказала Анастасия, их знакомство произошло в 2003 году, когда артист приехал в Москву на ее выступление в балете «Жизель». По словам Волочковой, Керри прилетел к ней на частном самолете, так как был наслышан о ней и ранее. В первый же вечер балерина показала актеру столицу, а позже между ними завязалась дружба. После расставания с Сулейманом Анастасия решила найти утешение в объятиях голливудского красавца, однако долго их отношения не продлились.

Американский актер Джим Керри. ФОТО: SCANPIX