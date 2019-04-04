Второй шанс: Иван Краско сделал предложение своей экс-супруге

88-летний Иван Краско снова решил жениться. Накануне он сделал предложение руки и сердца бывшей жене Наталье Вяль. Однако та не торопится с ответом.

— Недавно я ей сказал: «Натуленька, не хочешь ли ты вернуть себе фамилию, которую носила столько лет?» Она ответила, что подумает, — приводит слова артиста Дни.ру.

Осенью 2018 года Краско ушел от Натальи Шевель, которая моложе его на 60 лет. Вскоре он сошелся с Натальей Вяль, сообщает издание, родившей ему двух сыновей. Бывшие супруги даже стали жить вместе.

— Когда я только переехал, она была совсем чужая, а сейчас теплеет. С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше не планирую, — пообещал актер.