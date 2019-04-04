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Второй шанс: Иван Краско сделал предложение своей экс-супруге
Актеру негде жить?

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Иван Краско

ФОТО: Instagram

Знаменитый актер театра и кино снова сошелся с матерью своих детей — Натальей Вяль, информирует 5-tv.ru.

88-летний Иван Краско снова решил жениться. Накануне он сделал предложение руки и сердца бывшей жене Наталье Вяль. Однако та не торопится с ответом.

 — Недавно я ей сказал: «Натуленька, не хочешь ли ты вернуть себе фамилию, которую носила столько лет?» Она ответила, что подумает, — приводит слова артиста Дни.ру.

Осенью 2018 года Краско ушел от Натальи Шевель, которая моложе его на 60 лет. Вскоре он сошелся с Натальей Вяль, сообщает издание, родившей ему двух сыновей. Бывшие супруги даже стали жить вместе.

Когда я только переехал, она была совсем чужая, а сейчас теплеет. С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше не планирую, — пообещал актер.

Ранее Наталья Вяль, третья жена Ивана Краско, призналась, что никогда его не любила. Об этом рассказывал Пятый канал.

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