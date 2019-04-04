«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ

Многие люди замечают в себе необычные способности, но не все знают, что с ними делать. Дар экстрасенсорики дается свыше, но его усиление и развитие – сложный и закрытый процесс. Телеканал ТНТ открывает доступ к тому, что всегда скрыто от посторонних глаз. В «Школе экстрасенсов» люди, которые чувствуют в себе экстрасенсорные способности, будут учиться их развивать, чтобы встать в один ряд с прославленными ясновидящими.

ФОТО: ТНТ

В качестве наставников школы были приглашены два сильнейших экстрасенса: победитель 17-го сезона «Битвы» мистик Свами Даши и победитель 18-го сезона аланский провидец Константин Гецати. Наставники согласились на этот эксперимент при одном условии: у учеников школы должна быть предрасположенность к сверхспособностям. Обучить этой тонкой материи с нуля просто невозможно. Ведущим проекта выступит скептик Сергей Сафронов.

Сергей Сафронов, ведущий «Школы экстрасенсов»: «Я очень рад, что «Школа экстрасенсов» выходит в эфир. Многие люди, как и я, задавались вопросом: можно ли развить в себе экстрасенсорные способности? Можно ли им обучить? Мне захотелось проверить, понаблюдать за этим процессом. И естественно, в «Школу экстрасенсов» меня привело любопытство и здоровый скептицизм. Ученики все разные, также как и наставники. Я знаю Константина Гецати и Свами Даши по «Битве экстрасенсов». Это победители, которые круто себя проявили. Теперь же мне интересно посмотреть за ними, как за учителями. Смогут ли они поделиться своими знаниями и опытом? Скажу честно, работы у них будет очень много. Я как ведущий буду проводить задания, разъяснять зрителям то, что происходит в шоу и, конечно, вместе со всеми наблюдать за процессом обучения». В результате глобального кастинга были отобраны 2000 человек. 50 из них приняли участие во вступительных экзаменах и только 12 лучших были зачислены в первую телевизионную «Школу экстрасенсов» на ТНТ.

ФОТО: ТНТ

Наставники приняли решение, кто будет обучаться в «Школе экстрасенсов» и распределили учеников по своим командам. Теперь им предстоит сложный путь учебы, с уроками, мастер-классами и экзаменами. У каждого наставника свои методы обучения и свой подход к эзотерике. Каждую неделю кто-то из учеников покидает школу. Кто из них дойдет до конца, постигнет все особенности экстрасенсорики и сможет составить конкуренцию именитым ясновидящим?

Покажет время! И ТНТ: С 7 апреля по воскресеньям в 20.30 в первой телевизионной «Школе экстрасенсов».