Фото и видео: студентка перестала брить ноги и теперь показывает их в Сети
Жительница Валенсии, которая несколько месяцев назад перестала брить ноги, поделилась фотографиями в социальных сетях и спровоцировала волну негатива и насмешек в свой адрес, пишет Mirror.
24-летняя студентка из Валенсии Ана Калатаюд Перес-Манглано рассказала в социальных сетях о своем отказе от эпиляции. Девушка обратила внимание, что в ее решении нет какой-либо феминистической или политической подоплеки, и она перестала бриться, так как ей «стало лень».
Студентка подчеркнула, что ей не стыдно ходить с волосатыми ногами, так как растущие на них волосы – это вполне естественно. По ее словам, «мы сами выбираем, бриться или нет», и она устала делать это под давлением общественных стереотипов. Девушка подчеркнула, что не станет браться за бритву до тех пор, пока ей самой этого не захочется. Она уточнила, что перестала брить ноги в ноябре, а молодые люди, с которыми встречалась студентка, никогда не принуждали ее к тому, чтобы она избавилась от волос на теле.
Впрочем, нашлись и те, кто поддержал решение испанки. В частности, по словам девушки, многие женщины прислали ей сообщения с благодарностью и поддержкой.