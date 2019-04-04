«Твои глаза»: за сколько Лобода купила хит

Это произошло в далеком 2012 году, тогда Светлана Лобода выступала с очередным концертом в этом городе. После к ней прорвался тогда неизвестный никому Игорь Майский. Он рассказал певице, что не имеет профессионального образования, но все-равно пишет песни, предложил ей ознакомится с его произведениями. Поэт-самоучка отправил артистке несколько своих наработок, включая будущий хит «Твои глаза».

Через какое-то время с ним связались представители Светланы Лободы и предложили ему заключить сделку по передаче прав. Игорь Майский отказался называть всю сумму сделки, но отметил, что за «Твои глаза» он получил ровно одну тысячу долларов. Несмотря на то что права были куплены еще в 2012 году, песня увидела свет только в 2016, но это не помешало ей «взорвать» весь шоу-бизнес.