Видео: Анастасия Волочкова встала на беговую дорожку в пуантах

43-летняя Анастасия Волочкова утверждает, что тщательно следит за своим питанием и старается не пропускать ежедневных тренировок и разминок у балетного станка. В одном из недавних интервью она также призналась, что давно не ест хлеб, а вместо бутербродов подает к столу огурцы с икрой.

А на днях в своем микроблоге балерина опубликовала свежие кадры с разминки. «На зависть многим злопыхателям. А ведь лучше являться и примером для многих… Только вот для поддержания такой формы нужен ежедневный физический труд и воспитание своего тела. Тут фотошоп, простите, не поможет», — заявила она.