Чт, 4.04.2019
«Я проснулась!». Эстонская красотка Яна Каськ рассмешила откровенными снимками СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Видео: Анастасия Волочкова встала на беговую дорожку в пуантах

Видео: Анастасия Волочкова встала на беговую дорожку в пуантах

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Анастасия Волочкова в шубе, которую подарил ей любимый.

ФОТО: Instagram

​«Согласитесь, что это изысканно, красиво и сексуально», — сказала светская львица.

43-летняя  Анастасия Волочкова утверждает, что тщательно следит за своим питанием и старается не пропускать ежедневных тренировок и разминок у балетного станка. В одном из недавних интервью она также призналась, что давно не ест хлеб, а вместо бутербродов подает к столу огурцы с икрой.

А на днях в своем микроблоге балерина опубликовала свежие кадры с разминки. «На зависть многим злопыхателям. А ведь лучше являться и примером для многих… Только вот для поддержания такой формы нужен ежедневный физический труд и воспитание своего тела. Тут фотошоп, простите, не поможет», — заявила она.

По словам балерины, такой же летящей походкой и на пуантах она смело идет по жизни.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ