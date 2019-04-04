Сегодня зеркальная дата: привлекаем богатство, удачу и любовь

Зеркальные даты — особые дни, когда миром безраздельно правит одно число. Четвертое апреля пройдет под управлением четверки, что сулит людям много хорошего.
Число четыре символизирует собой равенство, единство четырех стихий, которые формируют энергетические потоки. Речь идет о водной, воздушной, земной и огненной стихиях. Каждая в равной степени будет активной и готовой помочь людям в преодолении проблем.
Четвертого апреля для привлечения удачи стоит воспользоваться помощью камней-талисманов, сочетающих в себе несколько стихий. Речь идет о кварце, который объединяет Воздух и Воду. Также полезным будет камень под названием аквамарин, который соединяет Воду и Землю.
Самый лучший цвет на удачу — белый, потому что это универсальный цвет, сочетающий в себе все возможные оттенки. Хорош будет также серый или черный. Делать какие особые акценты в одежде не стоит. А названные цвета помогут удержать удачу рядом с собой.
Чтобы фортуна не отворачивалась от вас, не стоит ставить перед собой сразу много задач. Эксперты сайта Dailyhoro.ru советуют быть последовательными и осторожными, переходя от одной цели к другой постепенно, без спешки.
Можно будет пойти и по другому пути — по пути Огня. Эта стихия отвечает за силу характера и воли, за лидерские качества. Повезти может тем, кто поставит перед собой амбициозные задачи. Сила Огня будет полезной для тех, кто занимает руководящие должности.
Стихия Воды покровительствует всем творческим личностям. Им можно смело браться за самые важные проекты. Можно принимать неординарные решения, вступать в группы по интересам, обмениваться опытом.
Лучшие талисманы богатства и удачи: авантюрин, цитрин, аметист. Авантюрин — камень творческих людей, помогающий искать вдохновение. Цитрин даст сил всем, кто работает физически или находится в дальней дороге. Аметист помогает совершать покупки и не тратить лишние деньги.
Эксперты в области биоэнергетики советуют в такие дни не ставить во главу угла сферу любви, поскольку все должно оставаться уравновешенным. Нужно поровну разделить свое время на работу и любовь. Вселенная не признает излишеств в дни правления четверки, так что лучше быть осторожнее с приоритетами.