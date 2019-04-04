Сегодня зеркальная дата: привлекаем богатство, удачу и любовь

Лучший заговор на удачу четвертого апреля: «Четыре света стороны, четыре силы. Дайте мне сил на преодоление любых препятствий. Благослови меня, Вселенная, на добрые дела Водой, Землей, Воздухом и Огнем. Воистину. Да будет так».

За богатство отвечает стихия Земли. Это стихия материальных накоплений, стихия знаний и мудрости. В этот день привлечь богатство поможет обучение, получение новых знаний и навыков. Это прекрасный день для начала каких-то курсов.