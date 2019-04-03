Ср, 3.04.2019
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  • За два дня скончались два актера фильма «Особенности национальной охоты»

За два дня скончались два актера фильма «Особенности национальной охоты»

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ФОТО: lenfilm/scanpix

Популярный актер Алексей Булдаков скончался на съемках в Монголии, сообщил в инстаграме президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов.

Это уже вторая смерть, ударившая по актерскому составу любимого россиянами кино «Особенности национальной охоты». 2 апреля после продолжительной болезни скончался другой сыгравший в фильме артист — Александр Васильев.

— Александр был носителем того духа "старого доброго" "Ленфильма", его традиций, обычаев, памяти, — говорится в сообщении.

Александр Васильев принимал участие в съёмках сериала "Улицы разбитых фонарей", а также таких фильмов, как "Особенности национальной охоты", "Блокпост", "Гадкие лебеди", "Фауст", "Вишнёвый сад".

Прощание с Васильевым назначено на 3 апреля, о похоронах Булдакова родные пока не сообщают.

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