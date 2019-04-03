11 самых опрометчивых решений в стриптиз-клубе

Речь идет, как вы поняли, о стриптиз клубах, где каждое решение клиента будет казаться ему гениальным, и все это благодаря хитрому разводу.

Кто-то скажет, что сам по себе поход в это порочное заведение – уже первое опрометчивое решение.

Но в этом, на самом деле, нет ничего плохого до тех пор, пока ты не совершишь следующих ошибок.

Фотографироваться

Даже если ты наивно думаешь, что твоя фишка с пустым экраном прокатит, фото все равно уже успели заметить. Да и пункт «разъяренный вышибала в стрип клубе» не включен в гарантийные обязательства Apple iPhone, если что.

Сбиться со счета, заказывая приватные танцы

Когда стриптизерша говорит, что хочет исполнить еще один танец на твоих коленках, она просто имеет ввиду: «Сходи-ка в банкомат за очередными тысячами».

Открыть счет на столик

Не стоит тебе лишний раз светить своими личными данными.

Распускать руки

Да, в некоторых клубах ты можешь потрогать стриптизершу во время приватного танца. Но, если все же дорожишь своими конечностями, то не распускай их лишний раз.

Поверить в то, что стриптизерша только твоя

Даже если твое имя «Мешок с», а фамилия «Баблом», она не твоя.

Угощать девочек выпивкой

Трудно даже выбрать, что является более пустой тратой кучи денег: 2 минуты трения о твои колени или диетическая кола для кого-то.

Зачекиниться на Facebook

Будет не очень смешно, когда эта фотка всплывет при бракоразводном процессе твоего приятеля.

Отказываться платить

В лучшем случае тебе будет запрещено появляться здесь и еще некоторых клубах города. В худшем случае тебе придется объяснять своей девушке, как ты умудрился сломать челюсть, играя с друзьями в покер.

Накидаться в хлам

Закусывать чипсами – это суперидея. Но настаивать на том, что ты можешь станцевать на шесте виртуознее стриптизерши, а затем облажаться, пытаясь продемонстрировать это… лучше не надо.

Идти в клуб, потому что стриптизерша тебе написала

Она поставила в конце смайлик? Она точно твоя.

Ждать, когда танцовщица закончит работу