11 самых опрометчивых решений в стриптиз-клубе

Не существует глупее животного в мире, чем мужчина, готовый вот-вот пристроить своего «дружка». Это не секрет для женщин и многих опытных бизнесменов, которые на этой слабости смогли построить целую индустрию, пишет Menscult.ua.
Речь идет, как вы поняли, о стриптиз клубах, где каждое решение клиента будет казаться ему гениальным, и все это благодаря хитрому разводу.
Кто-то скажет, что сам по себе поход в это порочное заведение – уже первое опрометчивое решение.
Но в этом, на самом деле, нет ничего плохого до тех пор, пока ты не совершишь следующих ошибок.
Фотографироваться
Даже если ты наивно думаешь, что твоя фишка с пустым экраном прокатит, фото все равно уже успели заметить. Да и пункт «разъяренный вышибала в стрип клубе» не включен в гарантийные обязательства Apple iPhone, если что.
Сбиться со счета, заказывая приватные танцы
Когда стриптизерша говорит, что хочет исполнить еще один танец на твоих коленках, она просто имеет ввиду: «Сходи-ка в банкомат за очередными тысячами».
Открыть счет на столик
Не стоит тебе лишний раз светить своими личными данными.
Распускать руки
Да, в некоторых клубах ты можешь потрогать стриптизершу во время приватного танца. Но, если все же дорожишь своими конечностями, то не распускай их лишний раз.
Поверить в то, что стриптизерша только твоя
Даже если твое имя «Мешок с», а фамилия «Баблом», она не твоя.
Угощать девочек выпивкой
Трудно даже выбрать, что является более пустой тратой кучи денег: 2 минуты трения о твои колени или диетическая кола для кого-то.
Зачекиниться на Facebook
Будет не очень смешно, когда эта фотка всплывет при бракоразводном процессе твоего приятеля.
Отказываться платить
В лучшем случае тебе будет запрещено появляться здесь и еще некоторых клубах города. В худшем случае тебе придется объяснять своей девушке, как ты умудрился сломать челюсть, играя с друзьями в покер.
Накидаться в хлам
Закусывать чипсами – это суперидея. Но настаивать на том, что ты можешь станцевать на шесте виртуознее стриптизерши, а затем облажаться, пытаясь продемонстрировать это… лучше не надо.
Идти в клуб, потому что стриптизерша тебе написала
Она поставила в конце смайлик? Она точно твоя.
Ждать, когда танцовщица закончит работу
Видишь того угрюмого парня в углу, который уже два часа сидит с телефоном и выглядит так, будто готовиться к колоноскопии? Да, это ее бойфренд. Тебе, кажется, пора домой.