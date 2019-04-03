Зрители рассмотрели, что было написано в конверте Ольги Орловой в шоу «Секрет на миллион»

В студии артистка дала ответы на многие каверзные вопросы телеведущей: рассказала о бывшем муже, сыне, проклятии Лагоды и смерти Жанны Фриске, однако на самый главный, стоимостью в миллион рублей, отвечать не стала, пишет Zen.yandex.

«Оля, твоя личная жизнь всегда была для всех тайной. Здесь твой главный секрет, - сказала Кудрявцева, протягивая певице традиционный конверт с вопросом, который получают все участники программы. - И это, наверное, ответ на вопрос, почему ты скрываешь свою личную жизнь и вот уже 15 лет предпочитаешь не связывать себя узами брака. Возможно тебе станет легче, если ты раскроешь этот секрет», - подбодрила Орлову телеведущая.

Однако, на мгновение задумавшись, Орлова заявила: Не сейчас, не готова, - и словно веером обмахнулась письмом, случайно «засветив» текст, напечатанный на бумаге.

Любопытные телезрители сделали стоп-кадр и прочитали текст, написанный для артистки редакторами: «Ольга, это ваша самая страшная тайна». Поклонники предполагают, что суть вопроса могла обговариваться до эфира или скрываться в словах Леры Кудрявцевой, которая намекнула на то, что после развода с отцом своего сына бизнесменом Александром Кармановым, артистка, несмотря на массу поклонников, так и не вышла замуж.