Самая яркая и страстная вечеринка города «Танцевальный рай» приглашает на Retro Party!

TaxiGo представляет и MusicFactory приглашает: в пятницу, 3 мая, приглашает в ночной клуб HOLLYWOOD на любимую вечеринку - «Танцевальный Pай – special RETRO PARTY»!

По многочисленным просьбам гостей и поклонников «Танцевальный рай special RETRO PARTY» снова широко распахивает врата и приглашает на планету радости, где только этой ночью поднимется настоящий ураган веселья, который вновь наполнит паруса любимыми ритмами лучших ретро-хитов и увлечет к берегам истинного удовольствия!

Special RETRO PARTY - это особый музыкальный микс – волшебное путешествие сквозь время, находясь одновременно в раю воспоминаний 15-летней давности и в прекрасном настоящем, танцуя под ритмы ультрасовременной музыки; это 50 процентов лучших хитов русского-ретро + их новейшие ремиксы и 50 процентов самых современных танцевальных русских хитов от искусителей DJ Bell и DJ Peterson!

Всю ночь на сцене клуба НОН-СТОП УНИКАЛЬНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА из России, а также LED-САКСОФОН ШОУ - Хенри Арукюла!

Обворожительные топлес гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга оживят атмосферу на танцполе.

Специальные декорации, лазерное шоу, спецэффекты и видео-эффекты заставят вас почувствовать себя на седьмом небе - на настоящей планете ретро!

«ПЛАНЕТА РЕТРО» - это легендарная пора блесток и высоких платформ, мини и разнообразия расцветок, это эксцентричность и яркость, поражающие воображение!

С самого порога вы окунетесь в атмосферу праздника воспоминаний, где в свете летящих звезд дискобола у каждого вновь есть возможность покорить танцпол!

В эту ночь эдемский сад наполнится энергией и закружатся вихри страстей. Еще больше драйва! Еще больше позитива!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте!

Забронировать столики можно по телефону +372 55 611 877.

Двери рая открываются в 23:00.

Входной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €.

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

NB! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в пунктах Piletilevi и в интернете: (до 21.04 - 15€ и VIP 29€ , 22.04-1.05 - 17€ и VIP 34€).

NB! На дверях strong style & face control: вечерняя одежда и туфли! Больше информации на www.trai.ee.