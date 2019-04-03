«Ну, вот и родила!» 46-летняя Корикова выложила видео из роддома

День спустя актриса раскрыла тайну своей неожиданной беременности. На днях 46-летняя Елена Корикова опубликовала в Instagram фото с округлившимся животом. Радости фанатов не было предела — они тут же бросились поздравлять актрису в комментариях под снимком. Вот только не все поверили в реальность происходящего. И правильно сделали.

Оказалось, что фотография была сделана на площадке, где сейчас проходят съемки сериала «Город в Тоскане». Позже Корикова опубликовала видеофрагмент, в котором запечатлена сцена выписки ее героини из роддома.