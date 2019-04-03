Ср, 3.04.2019
Гороскоп Василисы Володиной на апрель: как правильно войти в новый месяц СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Юху-у-у, сделано!» Графиня Копли родила ребенка самому красивому преступнику Эстонии

«Юху-у-у, сделано!» Графиня Копли родила ребенка самому красивому преступнику Эстонии
ВИДЕО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Beebilõust koos naisega Aastavahetus Kanal 2ga salvestusel

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Ингрид Мянд и эстонский репер Андрус Эльбинг, известный под псевдонимом Beebilõust стали родителями. 

Слухи о том, что пара ожидает ребенка, появились за месяц до официального подтверждения.

О рождении ребенка Эльбинг сообщил в Instagram, опубликовав видео, сделанное его возлюбленной, в котором она произносит ставшую знаменитой фразу Эвелин Ильвес: «Юху-у-у, сделано! Хорошо, здорово, красиво... Шлю привет из Каларанна!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Beebilõust (@andruselbing) on

Напомним, репер Beebilõust вышел в сентябре 2017 года, где он отбывал срок за ограбление магазина. Дело имело широкий общественный резонанс.

В 12:30 в субботу в Центр оповещения о тревоге поступило сообщение, что в магазине на улице Тёэстузе в Таллинне продавцу угрожали ножом и пытались ограбить кассу. Прибывший на место за две минуты патруль Кесклиннаского отделения полиции обнаружил в магазине Эльбинга, известного под псевдонимом Beebilõust, мужчина был вооружен ножом.

Полиция велела мужчине бросить нож и выйти из магазина. Он подчинился и мирной вышел. При инциденте никто не пострадал, полиция задержала Эльбинга в качестве подозреваемого. У него была выявлена средняя степень алкогольного опьянения. При задержании у него нашли наличные деньги.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ