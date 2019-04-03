«Юху-у-у, сделано!» Графиня Копли родила ребенка самому красивому преступнику Эстонии
Ингрид Мянд и эстонский репер Андрус Эльбинг, известный под псевдонимом Beebilõust стали родителями.
Слухи о том, что пара ожидает ребенка, появились за месяц до официального подтверждения.
О рождении ребенка Эльбинг сообщил в Instagram, опубликовав видео, сделанное его возлюбленной, в котором она произносит ставшую знаменитой фразу Эвелин Ильвес: «Юху-у-у, сделано! Хорошо, здорово, красиво... Шлю привет из Каларанна!».
Напомним, репер Beebilõust вышел в сентябре 2017 года, где он отбывал срок за ограбление магазина. Дело имело широкий общественный резонанс.
В 12:30 в субботу в Центр оповещения о тревоге поступило сообщение, что в магазине на улице Тёэстузе в Таллинне продавцу угрожали ножом и пытались ограбить кассу. Прибывший на место за две минуты патруль Кесклиннаского отделения полиции обнаружил в магазине Эльбинга, известного под псевдонимом Beebilõust, мужчина был вооружен ножом.
Полиция велела мужчине бросить нож и выйти из магазина. Он подчинился и мирной вышел. При инциденте никто не пострадал, полиция задержала Эльбинга в качестве подозреваемого. У него была выявлена средняя степень алкогольного опьянения. При задержании у него нашли наличные деньги.