«Юху-у-у, сделано!» Графиня Копли родила ребенка самому красивому преступнику Эстонии

Слухи о том, что пара ожидает ребенка, появились за месяц до официального подтверждения.

О рождении ребенка Эльбинг сообщил в Instagram, опубликовав видео, сделанное его возлюбленной, в котором она произносит ставшую знаменитой фразу Эвелин Ильвес: «Юху-у-у, сделано! Хорошо, здорово, красиво... Шлю привет из Каларанна!».

Напомним, репер Beebilõust вышел в сентябре 2017 года, где он отбывал срок за ограбление магазина. Дело имело широкий общественный резонанс.

В 12:30 в субботу в Центр оповещения о тревоге поступило сообщение, что в магазине на улице Тёэстузе в Таллинне продавцу угрожали ножом и пытались ограбить кассу. Прибывший на место за две минуты патруль Кесклиннаского отделения полиции обнаружил в магазине Эльбинга, известного под псевдонимом Beebilõust, мужчина был вооружен ножом.