Ср, 3.04.2019
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Следующие iPhone получат увеличенные батареи и более тонкие экраны

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iPhone. Иллюстративное фото.

ФОТО: MICHAELA REHLE/REUTERS

С таким сочетанием комплектующих инженеры смогут разместить аккумуляторы большего объёма в корпусах той же толщины, пишет Life.ru.

Новые iPhone получат аккумуляторы с увеличенным объёмом. Об этом сообщил аналитик Минг Чжи Куо.

У преемника XS ёмкость будет увеличена на 20–25%, у преемника XS Max — на 10–15%. Толщина корпуса не увеличится, инженеры получат возможность разместить увеличенный аккумулятор за счёт более тонких OLED-экранов.

У преемника XR объём батареи если и увеличится, то незначительно — примерно на 5%. Напомним, сейчас это лучший смартфон Apple в плане автономности, на втором месте iPhone 8 Plus. В устройстве будет стоять тот же LCD-экран.

Также в комплекте со смартфонами положат более мощные 18-ваттные адаптеры, при этом устройства сохранят разъёмы Lightning.

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