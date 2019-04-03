Умер звезда фильма «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков

Умер актёр Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты".
В возрасте 68 лет умер актер Алексей Булдаков. Об этом 3 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России.
Булдаков был на гастролях. О причинах смерти пока не сообщают. Но, по словам представителя Гильдии актеров кино, у актера оторвался тромб.
Актёрская карьера Алексея Булдакова началась в 1982 году. С тех пор он сыграл более 140 ролей в театре, кино и на телевидении. Всенародную известность ему принесла роль генерала Иволгина в комедии «Особенности национальной охоты».