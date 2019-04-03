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Умер звезда фильма «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков

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Алексей Булдаков

ФОТО: Abramov Denis / ITAR-TASS

Умер актёр Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты".

В возрасте 68 лет умер актер Алексей Булдаков. Об этом 3 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России.

Булдаков был на гастролях. О причинах смерти пока не сообщают. Но, по словам представителя Гильдии актеров кино, у актера оторвался тромб.

Актёрская карьера Алексея Булдакова началась в 1982 году. С тех пор он сыграл более 140 ролей в театре, кино и на телевидении. Всенародную известность ему принесла роль генерала Иволгина в комедии «Особенности национальной охоты».

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