В семье Ольги Слуцкер произошло горе

Владелица сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер практически в каждом интервью благодарила отца за то, что он привил ей уважение к закону и желание трудиться. Когда первого апреля 88-летний Сергей Владимирович Березовский скончался, это стало большим ударом для бизнесвумен.
Она практически сразу рассказала о семейной драме поклонникам, отметив, что никогда не забудет отца. «До свидания, папа. Мы тебя очень любим и будем скучать», — написала Ольга.
Третьего апреля состоялись похороны известного юриста. В этот день Слуцкер решила поделиться интересными фактами из биографии папы. Детство отца Ольги пришлось на период блокады Ленинграда. Позднее Сергею Владимировичу удалось сделать блестящую карьеру в сфере юриспруденции, а также встретить любимую женщину, рядом с которой Березовский прожил 56 лет.
«Сегодня мы прощаемся и не прощаемся с папой. Потому что невозможно проститься с тем, что есть ты, с тем, что он вложил в меня и успел вложить во внуков. Его мужская любовь к маме тоже остается с нами», — поделилась эмоциями Ольга.
Для предпринимательницы отец всегда были примером для подражания. По словам Ольги, именно родители поддержали ее в начале профессионального пути, а позднее, когда Слуцкер столкнулась с личными проблемами, мама и папа всегда были рядом.
Последние полгода родственник звезды боролся с онкологическим заболеванием. Его самочувствие стремительно ухудшалось, поэтому в конце февраля 2019-го Березовский оказался в больнице. Врачи всеми способами пытались помочь мужчине, но в итоге болезнь взяла верх.
Ольга рассказала, что Сергей Владимирович продолжал работать адвокатом до 84-х лет. За свой профессионализм он получил звание заслуженного юриста России. После выхода на пенсию отец Слуцкер решил стать блогером: он успешно вел социальные сети а также развивал канал на YouTube. Именно это увлечение отвлекало мужчину от проблем со здоровьем. «Он не хотел терять связь со временем, и в итоге добился интереса аудитории в Инстаграме и на YouTube. Папа гордился, что зарабатывал своим трудом, а не прохиндейством», — призналась бизнесвумен.