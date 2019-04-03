Куда уж откровенннее! ТОП-6 самых бесстыдных образов самой богатой модели планеты

Представительнице знаменитого телесемейства Кендалл Дженнер всего 23 года. К столь юному возрасту она успела не только принять участие в съемках реалити-шоу, но и стать одной из самых востребованных моделей, музой дизайнеров и любимицей фотографов.
Стиль Кендалл приводят в пример всем девушкам: она умудряется выглядеть потрясающе в простых вещах. Предлагаем вам взглянуть на десять самых сексапильных и откровенных нарядов Кендалл, которые мы имели счастье наблюдать в 2018 и 2019 годах!
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