Ср, 3.04.2019
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Звезды Comedy Woman показали голые фото в постели, раздевшись ради Сергея Лазарева
Горячо!

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Comedy Woman

ФОТО: Кадр из передачи

Известные российские юмористки и звезды проекта Comedy Woman на канале ТНТ Екатерина Варнава и Наталья Еприкин разделись ради того, чтобы поздравить музыканта Сергея Лазарева с днем рождения.

Одной из первых перед камерой обнажилась Варнава, сфотографировавшись в постели со спины без белья.

Наталья Андреевна также решила принять участие в «челлендже» и поздравить Лазарева с личным праздником голой спиной.

Подписчики знаменитостей  пришли в восторг от их публикаций.

Своими голыми снимками Варнава и Еприкян спародировали недавний кадр, опубликованный самим музыкантом. Напомним, ранее Сергей Лазарев опубликовал в своем Instagram голое фото из постели, шокировав фанатов.

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