Звезды Comedy Woman показали голые фото в постели, раздевшись ради Сергея Лазарева

Одной из первых перед камерой обнажилась Варнава, сфотографировавшись в постели со спины без белья.

Наталья Андреевна также решила принять участие в «челлендже» и поздравить Лазарева с личным праздником голой спиной.

Подписчики знаменитостей пришли в восторг от их публикаций.