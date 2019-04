Звезды Comedy Woman показали голые фото в постели, раздевшись ради Сергея Лазарева

Этой скромной фотографией хочется выразить глубочайшую любовь и симпатию к @lazarevsergey, поддержать его немасштабным челленджем #ГолаяСпина и поздравить с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ💋💋💋 Мы все, да что уж там, Я ЛИЧНО болею за тебя на предстоящем #Eurovision2019!!! P.S. Серёня, все личное при личной встрече❤️

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Apr 1, 2019 at 1:51am PDT