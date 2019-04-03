Звезды Comedy Woman показали голые фото в постели, раздевшись ради Сергея Лазарева
Известные российские юмористки и звезды проекта Comedy Woman на канале ТНТ Екатерина Варнава и Наталья Еприкин разделись ради того, чтобы поздравить музыканта Сергея Лазарева с днем рождения.
Одной из первых перед камерой обнажилась Варнава, сфотографировавшись в постели со спины без белья.
Этой скромной фотографией хочется выразить глубочайшую любовь и симпатию к @lazarevsergey, поддержать его немасштабным челленджем #ГолаяСпина и поздравить с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ💋💋💋 Мы все, да что уж там, Я ЛИЧНО болею за тебя на предстоящем #Eurovision2019!!! P.S. Серёня, все личное при личной встрече❤️
Наталья Андреевна также решила принять участие в «челлендже» и поздравить Лазарева с личным праздником голой спиной.
Дорогой ты наш, прекрасный, талантливый @lazarevsergey!!!! С Днем Рождения тебя!!! Пусть год будет успешным, особенно в районе мая!!! Ну и здоров будь... май-то не за горами🙄 Все что ты делаешь, для многих пример для подражания... вот и мне нравится все, что ты делаешь... #голаяспина
Подписчики знаменитостей пришли в восторг от их публикаций.
Своими голыми снимками Варнава и Еприкян спародировали недавний кадр, опубликованный самим музыкантом. Напомним, ранее Сергей Лазарев опубликовал в своем Instagram голое фото из постели, шокировав фанатов.