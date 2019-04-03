Экстрасенс принцессы Дианы высказалась о том, что ждет принца Гарри и Меган Маркл

Если верить информации, которая есть в Интернете, до его появления на свет остались считанные недели. Но мы до сих по не знаем ни о том, кого именно ожидают Сассексы, ни о его или ее возможном будущем титуле, ни об имени крошки. Не меньший интерес вызывает о то, сколько малышей может быть в этой обаятельной семье.

На счет последнего своим мнением не так давно делилась Салли Морган, известный экстрасенс и, по слухам, близкая подруга покойной принцессы Дианы. Женщина активно работает с разными СМИ, а также утверждает, что владеет паранормальными способностями едва ли не с младенчества. Верить в них или нет – решать каждому из вас, однако от того, что вокруг имени Морган возникало немало интриг и сплетен, она не стала менее популярной.

Буквально на днях издание The Sun опубликовало интересный материал, подготовленный самой Салли. Она, как и многие другие, полагает, что малыш Сассекс родится немногим ранее, чем ожидается. Морган упоминала, что он или она будет счастливым, веселым, интеллигентным, но не без задатков манипулятора.

Кроме того, Салли считает, что на протяжении 6-ти лет Гарри и Меган трижды станут родителями. По мнению экстрасенса, у пары будут мальчик и две девочки, не исключено, что двое из деток могли бы быть двойняшками или близнецами.

Так это или нет, покажет время, но почему некоторые люди прислушиваются к предсказаниям Салли? Судя по информации, которую можно найти в Сети, некоторые из них уже сбылись. Говорят, именно она была одной из первых, кто не сомневался в объявлении о беременности Меган до конца 2018-го, то есть менее чем через год после свадьбы. Что ж, так и произошло.