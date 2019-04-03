Почему ни в коем случае нельзя водить автомобиль с почти пустым баком топлива

Да, все автомобилисты не без грешка – ждут до последней минуты, чтобы заполнить бак, а потом затаивают дыхание, осторожно наблюдая за индикатором количества горючего, надеясь добраться до следующей заправочной станции.
Но истощение запаса топлива вашим автомобилем может довести его до критического уровня, что в конечном итоге приведет к увеличению затрат на ремонт.
По словам руководителя отдела технической политики и безопасности RACQ Стива Сполдинга, вы можете сэкономить немало денег, если будете регулярно заполнять бак.
«Существует две опасности: во-первых, отложения мусора в топливном баке могут попасть в топливный фильтр, что само по себе требует некоторого технического обслуживания.
Но больше риска представляет поломка топливного насоса, который может обойтись вам в копеечку ... И если вы используете топливный насос всухую, существует большая вероятность, что он уже не будет подлежать починке».
Итак, когда вы должны заправляться? Когда ваше топливо падает до четверти, советует Стив Сполдинг.
Чтобы сэкономить топливо и немного увеличить пробег, убедитесь, что вы регулярно отвозите машину на техобслуживание, правильно накачиваете шины, не перегружаете ее и проверяете состояние колес.
А вы следуете всем рекомендациям?