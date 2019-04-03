Почему ни в коем случае нельзя водить автомобиль с почти пустым баком топлива

«Существует две опасности: во-первых, отложения мусора в топливном баке могут попасть в топливный фильтр, что само по себе требует некоторого технического обслуживания.

Но больше риска представляет поломка топливного насоса, который может обойтись вам в копеечку ... И если вы используете топливный насос всухую, существует большая вероятность, что он уже не будет подлежать починке».