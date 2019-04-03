Галерея: школа моды и танца Max Moda выбрала самых талантливых детей, гран-при уехал в Россию

Яркий и красочный. По-своему сказочный, 12 Международный творческий фестиваль моды и танца Max Moda 2019 прошел в очередной с большим успехом!
В самом центре столицы, на главной сцене и подиуме страны, состоялось мероприятие, которого так ждали, и в котором приняло 378 участников из разных стран. Мода, танец, искусство - объединили в одно целое детей и молодёжь. Здесь чувствовался как и национальный дух, так прослеживался колорит ярких красок в одежде и новые креативные идеи юных дизайнеров. Невероятное феерическое шоу, организация, и, конечно, столько иностранцев - потрясли зрителей своим талантом. Вечера помогали зарядить ведущие Екатерина Новоселова и Эдгар Гергель. А звезда «Евровидения-2016» и участница телепроекта «Голос. Дети» стала украшением программы.
И снова Россия увезла гран-при! Несмотря на многие споры интернационального жюри, на открытом голосовании приз ушёл коллективу из Санкт-Петербурга.
Организаторы благодарят партнеров фестиваля, свою команду, и всех тех, кто принимал участие. До встречи в новом году, в котором обещается еще больший размах и многочисленной аудитории.
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