63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней девушке

После прошлогоднего расставания с третьей женой Екатериной Трофимовой музыкант недолго был один. Новой музой Владимира Кузьмина стала уроженка Калининграда Светлана Карпухина. Кузьмин души не чает в молодой избраннице и балует ее дорогими презентами. Так, недавно певец подарил любимой яхту.

Владимир Кузьмин и его новая избранница. ФОТО: Кадр из передачи

К слову, спортсменка и артиста познакомились на одном из мероприятий: Карпухина попросила у звезды автограф, а затем предложила ему помощь по организации концертов. После этого они уже не расставались. Похоже, большая разница в возрасте совершенно не смущает влюбленных: пару месяцев назад их отношения вышли на новый уровень, — Владимир и Светлана поженились. Новоиспеченные муж и жена не спешили рассказывать о новом семейном статусе публично, за них это сделал брат музыканта Александр. «Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто», — поделился родственник звезды.

Молодые решили не устраивать пышного торжества, все прошло довольно скромно.

«Свадьбы как таковой не было. Просто зарегистрировались», — продолжил Александр.

Пока не известно, как Светлана, далекая от мира шоу-бизнеса, относится к поклонницам мужа, ведь Кузьмин по сей день пользуется большой популярностью у противоположного пола.