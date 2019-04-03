63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней девушке

63-летний Кузьмин женился вновь. Избранницей музыканта стала 27-летняя яхтсменка Светлана Карпухина. Супруги до последнего не афишировали происходящее в личной жизни, — об этом случайно обмолвился брат Владимира.
После прошлогоднего расставания с третьей женой Екатериной Трофимовой музыкант недолго был один. Новой музой Владимира Кузьмина стала уроженка Калининграда Светлана Карпухина. Кузьмин души не чает в молодой избраннице и балует ее дорогими презентами. Так, недавно певец подарил любимой яхту.
К слову, спортсменка и артиста познакомились на одном из мероприятий: Карпухина попросила у звезды автограф, а затем предложила ему помощь по организации концертов. После этого они уже не расставались. Похоже, большая разница в возрасте совершенно не смущает влюбленных: пару месяцев назад их отношения вышли на новый уровень, — Владимир и Светлана поженились. Новоиспеченные муж и жена не спешили рассказывать о новом семейном статусе публично, за них это сделал брат музыканта Александр. «Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто», — поделился родственник звезды.
Молодые решили не устраивать пышного торжества, все прошло довольно скромно.
«Свадьбы как таковой не было. Просто зарегистрировались», — продолжил Александр.
Пока не известно, как Светлана, далекая от мира шоу-бизнеса, относится к поклонницам мужа, ведь Кузьмин по сей день пользуется большой популярностью у противоположного пола.
«Они до сих пор липнут, — рассказал брат артиста «Комсомольской правде». — У него есть поклонницы еще с 80-х. Единственный плюс, что влюбленность дает вдохновение в творчестве. Я вот, допустим, порой специально влюбляюсь в кого-нибудь, чтобы альбомчик записать. А то холодильник открываешь, чего-то поел, телевизор посмотрел и все. Когда красотка какая-то появилась, то надо ее сердце покорить и песню написать. Потом ей благодарен за это, и она счастлива».