Саша Савельева ответила на шумиху вокруг рождения сына

Напомним, 27 марта издание «Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что Савельева родила сына в московском перинатальном центре «Мать и дитя». По словам инсайдеров, малыш появился на свет с небольшим весом - всего два килограмма, поэтому его на время поместили в отделение реанимации.

Журналисты предположили, что первенец солистки группы «Фабрика» появился на свет раньше срока. При этом ни сама Саша, ни Кирилл никаких комментариев относительно своего нового статуса не давали и молчат до сих пор.

Но вот 1 апреля в Instagram-аккаунте Савельевой появился неожиданный снимок, на котором ее супруг запечатлен с огромным животом.

«Инсайдерское фото. Предоставлено анонимным источником из близкого окружения пары», - шутливо подписала этот кадр Саша,

судя по всему, намекая на то, чтобы их семью оставили в покое.