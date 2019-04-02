Александр Фролов выиграл у Юлии Началовой суд по делу о 270 000 евро

Незадолго до смерти Юлии Началовой выяснилось, что с ней судится бывший гражданский муж Александр Фролов. Якобы он претендовал на часть ее квартиры, долю которой она ему продала. Существует расписка, подписанная певицей. Дело о 20 миллионах (столько в рублях составляет сумма в 270 000 евро), которые получила артистка от хоккеиста, сначала рассматривалось в Москве, а потом было перенесено в районный суд Нижнего Новгорода. Примечательно, что рассмотрением иска занимался знакомый Вячеслава Кудри — последнего бойфренда певицы, Чайко А.А.

Экспертизу расписки, написанной Юлией, будут проводить проверенные эксперты, а не те, кому хотел отдать документ судья Чайко. «Эта история началась три месяца назад. Но она запутанная. Мне пришла повестка на заседание, но я не юрист, меня на нем не было. Я отослал своих адвокатов в Нижний Новгород. Но я не был против Юлии, не предъявлял ей никаких исков, условий и обвинений. Более того, на самом деле, иск предъявили мне. Та компания потребовала от меня почти 352 000 евро, прикрывшись каким-то договором, согласно которому они якобы выкупили мой долг Юлии за 203 000 евро в рассрочку», — ранее рассказывал Фролов.