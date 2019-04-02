Анна Михайловская: фото в одних колготках ошеломило поклонников

Лайков под этим фото в два раза больше, чем под любым другим постом Михайловской в соцсетях за последнее время, комментарии тоже обильны, но сводятся к одному: «Красивая!!!»

Анна Михайловская ФОТО: Instagram

Анна Михайловская развелась с мужем и отцом своего единственного сына, актером Тимофеем Картаевым, в прошлом году, а недавно намекнула на нового возлюбленного, опубликовав фото с незнакомцем в бассейне.