Анна Михайловская: фото в одних колготках ошеломило поклонников
30-летняя актриса Анна Михайловская ошеломила поклонников эротичным фото в черных колготках и жакете (если юбка на актрисе и маме 3-летнего сына и есть, то ее совсем не видно), пишет 7ya.ru.
Лайков под этим фото в два раза больше, чем под любым другим постом Михайловской в соцсетях за последнее время, комментарии тоже обильны, но сводятся к одному: «Красивая!!!»
Анна Михайловская развелась с мужем и отцом своего единственного сына, актером Тимофеем Картаевым, в прошлом году, а недавно намекнула на нового возлюбленного, опубликовав фото с незнакомцем в бассейне.
Анна Михайловская развелась с мужем и отцом своего единственного сына, актером Тимофеем Картаевым, в прошлом году, а недавно намекнула на нового возлюбленного, опубликовав фото с незнакомцем в бассейне.