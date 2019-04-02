18 видов поцелуев и их значение

Согласно теории Шерил, существует более ста видов поцелуев, выражающих абсолютно разные чувства. Из них были отобраны 18 самых распространенных. Ознакомиться с информацией можно в этом ролике.

А вот кратенько о видах поцелуев, что есть что:

1. Французский поцелуй. Выражает страсть. Иногда встречается у пар с солидным стажем, сумевших сохранить бурлящие чувства.

2. Быстрый поцелуй. С закрытыми губами — используется на публике (чаще всего парами, которые давно вместе и перешли на новый уровень отношений и понимания).

3. Поцелуй в щечку. Напоминает о взаимной заботе.

4. Воздушные поцелуи свидетельствуют о том, что пара любит флиртовать и не может жить без приключений и веселья.

5. Замочный поцелуй. Возникает, когда обоим очень нужно идти, но влюбленные не могут оторваться друг от друга.

6. Ангельский поцелуй — это поцелуй в веки, когда один из любовников спит. Говорит об искренности и надежности.

7. Поцелуй в нос — свидетельствует о юморе и веселье в паре. Неплохо разрядит ссору.

8. Поцелуй в лоб выражает заботу и преданность.

9. Поцелуй в ухо (очень чувствительную часть тела) призван развеселить и позабавить. Свидетельствует о тяге к новым впечатлениям от жизни, примите к сведению.

10. В мочку уха целуют, когда отношения полны страсти. Это один из самых интимных и романтических подвидов.

11. Поцелуй руки — древний жест, выражающий уважение или восхищение. Согласно некоторым правилам, мужчина должен быть старше женщины, которой целует руку.

12. В шею любят целовать открытые и страстные натуры, у которых на все свое мнение.

13. Засос — своего рода «пометка» о том, что партнер занят. Уж не признак ли это ревнивца? Или партнер переживает, что в отношениях что-то не так.

14. Поцелуй с активным использованием только одной губы свойственен парам с крепкими отношениями, когда партнеры любят проводить время вместе. Часто встречается у пар с большим стажем, которым известно друг о друге едва ли не все.

15. Эскимосский поцелуй — выражение крепких отношений.

16. Укус нижней губы практикуют люди темпераментные.

17. «Вакуумный» поцелуй встречается у тех, для кого действительно важен физический контакт.