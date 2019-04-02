18 видов поцелуев и их значение
Приготовьтесь, будет интересно! Познавательный YouTube-канал «Профессор Гуглов» подготовил видео про поцелуи, информирует нас Cosmo.ru. На размышления о значении тех или иных видов поцелуев (а оказывается, они делятся на категории) YouTube-блогера натолкнула книга Шерил Киршенбаум «Наука поцелуя».
Согласно теории Шерил, существует более ста видов поцелуев, выражающих абсолютно разные чувства. Из них были отобраны 18 самых распространенных. Ознакомиться с информацией можно в этом ролике.
А вот кратенько о видах поцелуев, что есть что:
1. Французский поцелуй. Выражает страсть. Иногда встречается у пар с солидным стажем, сумевших сохранить бурлящие чувства.
2. Быстрый поцелуй. С закрытыми губами — используется на публике (чаще всего парами, которые давно вместе и перешли на новый уровень отношений и понимания).
3. Поцелуй в щечку. Напоминает о взаимной заботе.
4. Воздушные поцелуи свидетельствуют о том, что пара любит флиртовать и не может жить без приключений и веселья.
5. Замочный поцелуй. Возникает, когда обоим очень нужно идти, но влюбленные не могут оторваться друг от друга.
7. Поцелуй в нос — свидетельствует о юморе и веселье в паре. Неплохо разрядит ссору.
8. Поцелуй в лоб выражает заботу и преданность.
9. Поцелуй в ухо (очень чувствительную часть тела) призван развеселить и позабавить. Свидетельствует о тяге к новым впечатлениям от жизни, примите к сведению.
10. В мочку уха целуют, когда отношения полны страсти. Это один из самых интимных и романтических подвидов.
11. Поцелуй руки — древний жест, выражающий уважение или восхищение. Согласно некоторым правилам, мужчина должен быть старше женщины, которой целует руку.
12. В шею любят целовать открытые и страстные натуры, у которых на все свое мнение.
13. Засос — своего рода «пометка» о том, что партнер занят. Уж не признак ли это ревнивца? Или партнер переживает, что в отношениях что-то не так.
14. Поцелуй с активным использованием только одной губы свойственен парам с крепкими отношениями, когда партнеры любят проводить время вместе. Часто встречается у пар с большим стажем, которым известно друг о друге едва ли не все.
15. Эскимосский поцелуй — выражение крепких отношений.
16. Укус нижней губы практикуют люди темпераментные.
17. «Вакуумный» поцелуй встречается у тех, для кого действительно важен физический контакт.
18. Золотая середина — поцелуй с телесным контактом. И не слишком неприличный, и не слишком скромный, а также признак понимания. Что надо.