Изящная Алена Хмельницкая: 48-летнюю актрису не узнали на новых фото
Алену Хмельницкую не сразу узнали поклонники на новых фото. Актриса в облегающем комбинезоне продемонстрировала спортивные навыки, восхитив стройным телом даже коллег, сообщает Joinfo.ua.
Российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая решила показать подписчикам Instagram результат долгих тренировок. Артистка в спортивном комбинезоне получила массу комплиментов от фанатов, которые не сразу узнали в изящной женщине своего кумира.
Известная российская актриса часто пополняет Instagram красивыми фото, рассказывает о новых проектах, интересных путешествиях и деталях личной жизни. В новой публикации артистка показала, как занимается спортом по утрам. «У всех утро, как утро, а я супергерой! Ну, и новый комбез, конечно. День просто обязан теперь быть замечательным, чего и вам желаю», - подписала пост актриса.
Слова Алена дополнила коллажем из фотографий. На снимках знаменитость в обтягивающем комбинезоне с открытой спиной демонстрирует несколько поз из йоги.
Поклонники не сразу узнали любимую актрису, некоторые посчитали, что это фотографии ее дочери. Даже коллега Хмельницкой, актер Гоша Куценко прокомментировал новую публикацию вопросом «Ты ли это?!». А актрисы Ольга Ломоносова и Екатерина Волкова выразили восторг по поводу стройной фигуры Алены. Подписчики тоже активно пишут комплименты актрисе.