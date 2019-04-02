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  • Изящная Алена Хмельницкая: 48-летнюю актрису не узнали на новых фото

Изящная Алена Хмельницкая: 48-летнюю актрису не узнали на новых фото
Красота как она есть!

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Алена Хмельницкая

ФОТО: Instagram

Алену Хмельницкую не сразу узнали поклонники на новых фото. Актриса в облегающем комбинезоне продемонстрировала спортивные навыки, восхитив стройным телом даже коллег, сообщает Joinfo.ua.

Российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая решила показать подписчикам Instagram результат долгих тренировок. Артистка в спортивном комбинезоне получила массу комплиментов от фанатов, которые не сразу узнали в изящной женщине своего кумира.

Известная российская актриса часто пополняет Instagram красивыми фото, рассказывает о новых проектах, интересных путешествиях и деталях личной жизни. В новой публикации артистка показала, как занимается спортом по утрам. «У всех утро, как утро, а я супергерой! Ну, и новый комбез, конечно. День просто обязан теперь быть замечательным, чего и вам желаю», - подписала пост актриса.

Слова Алена дополнила коллажем из фотографий. На снимках знаменитость в обтягивающем комбинезоне с открытой спиной демонстрирует несколько поз из йоги.

Алена Хмельницкая

ФОТО: Instagram

Поклонники не сразу узнали любимую актрису, некоторые посчитали, что это фотографии ее дочери. Даже коллега Хмельницкой, актер Гоша Куценко прокомментировал новую публикацию вопросом «Ты ли это?!». А актрисы Ольга Ломоносова и Екатерина Волкова выразили восторг по поводу стройной фигуры Алены. Подписчики тоже активно пишут комплименты актрисе.

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