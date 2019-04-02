Изящная Алена Хмельницкая: 48-летнюю актрису не узнали на новых фото

Российская актриса театра и кино Алена Хмельницкая решила показать подписчикам Instagram результат долгих тренировок. Артистка в спортивном комбинезоне получила массу комплиментов от фанатов, которые не сразу узнали в изящной женщине своего кумира.

Известная российская актриса часто пополняет Instagram красивыми фото, рассказывает о новых проектах, интересных путешествиях и деталях личной жизни. В новой публикации артистка показала, как занимается спортом по утрам. «У всех утро, как утро, а я супергерой! Ну, и новый комбез, конечно. День просто обязан теперь быть замечательным, чего и вам желаю», - подписала пост актриса.

Слова Алена дополнила коллажем из фотографий. На снимках знаменитость в обтягивающем комбинезоне с открытой спиной демонстрирует несколько поз из йоги.

Алена Хмельницкая ФОТО: Instagram